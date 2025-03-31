Блогерша показала своего бывшего, с которым находилась в отношениях два года.

Анна Алхим - украинская блогерша, известная своими скандальными выходками и неоднозначными высказываниями. У нее принципиальная позиция относительно русского языка. Звезда сети отказывается переходить на украинский язык, за что неоднократно попадала в скандалы. Она продолжает слушать и смотреть российский контент и транслирует это в сети.

Не менее скандальной оказалась и личная жизнь женщины. Долгое время она скрывала свои отношения и не раскрывала имени избранника. Известно было лишь то, что ее бойфренды одаривают ее ценными подарками. Со временем выяснилось, что Анна неоднократно была в статусе любовницы, ее не останавливал ни штамп в паспорте, ни дети этих мужчин.

Роман Алхим с женатым олигархом

В феврале этого года в интервью для Василия Тимошенко Алхим рассказала, что была в отношениях с состоятельным мужчиной, который был женат, но они разошлись. По ее словам, они два года находились в отношениях, и она даже просила, чтобы избранник развелся с женой, но этого не произошло до сих пор.

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В конце концов, все попытки блогерши оказались неудачными. Она верила, что сможет забрать мужа из семьи и построить с ним свою, но у него были другие планы. Анна больше не хотела быть просто любовницей и ушла от бойфренда.

"Мы были два года вместе. У меня было много женатых мужчин и никогда не стоял вопрос о разводе. Им было хорошо и мне. То есть живите со своими женами. Но этот человек единственный, от которого я не то, чтобы требовала развода, а "душила". Это было принципиально. И когда-то я поверила, что он будет со мной. Но я просто устала, хотя именно его могла дожать. Очень сильные чувства были. Очень! Просто я из этого выросла", - рассказывала Алхим.

Что известно о женатом избраннике Алхим

Уже в марте стало известно, с кем именно находилась в отношениях блогерша. Более того, эту информацию в сеть "слила" она сама. Выяснилось, что она была любовницей Константина Валеулина. Это украинский бизнесмен, которого в сети уже успели назвать "спиртовым олигархом".

Как пишет издание "Экономическая правда", он является совладельцем инвестиционно-промышленной группы "AES Group", которая приобрела Артемовский спиртовой завод после приватизации. Его имя часто фигурировало в делах о теневых схемах на рынке спирта и топлива в Украине.

Также Константин был председателем наблюдательного совета футбольного клуба "Металлист 1925", финансирование которого прекратили два года назад. Он состоит в браке с женщиной Дарьей. С ней мужчина воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

Разрыв Алхим с олигархом

В своем Instagram 30 марта звезда сети поделилась, что она не планировала раскрывать личность своего избранника и рассказывать об их романе. Однако спровоцировала ее на обнародование всех подробностей жена Константина. Она отметила, что ее возмутила "сториз" женщины, которая опубликовала фото с мужем. На снимке Дарья написала: "Семья и любовь - не всегда тишина, но всегда вместе".

В свою очередь Анна сказала, что таким образом женщина якобы провоцирует ее и манипулирует ее чувствами, поскольку олигарх выбрал не любовницу, а жену. Блогерша публично высмеяла жену бизнесмена и решила отомстить ей, обнародовав совместные кадры с Валеулиным.

Она утверждает, что многие публичные люди знали об изменах Константина и видели, какая счастливая Алхим и он сам вместе с любовницей. Знаменитость объявила, что три месяца назад разорвала отношения с предпринимателем и больше не хочет иметь с ним ничего общего.

"Я бы не начинала это все, если бы не утренняя фотография Дарьи Сергеевны. Она меня очень расстроила. В завершение еще раз подытожу. Три месяца назад я приняла решение, которое помогло защитить мое эмоциональное благополучие. Сейчас я сталкиваюсь с попытками вернуть меня в прошлое через манипуляции, в том числе со стороны женщины, которая, судя по ее действиям и эмоциональной обиде, в позиции жертвы пытается подчеркнуть связь с мужем, будто он мне все еще нужен. Такие игры отражают ее личные трудности, а не мою ценность или мои потребности. Моя позиция остается неизменной, я закрыла этот раздел своей жизни и сосредоточена на самоуважении и внутренней гармонии. Опыт научил меня, что любовь к себе - это основа здоровых отношений, и я намерена двигаться дальше, сохраняя свои личные границы и ценности", - написала блогерша под фото с олигархом.

Скандалы Алхим с бывшим после расставания

Однако одной "местью" Алхим не обошлось. Блогерша утверждает, что даже после расставания Валеулин пытался вернуть ее и хотел восстановить отношения. Как она отметила в сети, 29 марта у них состоялся эмоциональный разговор, который даже завершился дракой на АЗС.

Она пообещала позже обнародовать видео этого инцидента. Сама Анна говорит, что игнорирует экс-бойфренда и больше не хочет общаться с ним, поскольку, мол, вынесла из этой истории урок и "прошла трансформацию".

"До часу ночи с Константином Сергеевичем дралась и ругалась на заправке. Потом он стал у меня под домом и я просто не могла зайти, потому что он хотел поговорить, а мне с ним разговаривать не о чем. Уже три месяца", - подчеркнула Алхим.

Уже в течение двух дней в своем Instagram одиозная блогерша акцентирует на том, что она якобы не виновата в сложившейся ситуации. Женщина пытается доказать, что любовницы не являются главными виновницами измен мужчин. Она убеждена, что все дело в мужчинах и их проблематичных отношениях с женами. Наконец, женщина добавила, что действительно была счастлива и влюблена, но сейчас их с бизнесменом история завершена.

Такие откровенные признания на публику сделали Алхим еще более популярной. Сейчас в сети создают мемы на фоне ее разрыва с женатым предпринимателем, а количество подписчиков у жены Константина стремительно выросло до 44 тысяч.

В отличие от Анны, Дарья обошлась коротким комментарием о ситуации и написала: "Я долго думала, стоит ли что-то говорить. Потому что я никогда не искала дешевой популярности, хайпа или сочувствия. Я знаю, кто я. Я знаю, чего стою. И мне не нужно выставлять свою боль напоказ. Но, недавно чужая подлость и ущербность вынесли на показ историю, которая должна была остаться между взрослыми людьми, стала темой для чужих сплетен, чужого веселья и чужого осуждения. Я пишу сейчас для того, чтобы поблагодарить каждого, кто вместе со мной считает, что сила - не в криках и разоблачениях, а в умении сохранить лицо, сердце и себя".

Отметим, что ранее сама Алхим состояла в официальном браке. Однако он распался из-за измен мужа блогерши. От него женщина воспитывает сына Владимира.

Напомним, ранее Анна Алхим впервые рассказала о попытках самоубийства. Она назвала причину своих суицидальных мыслей и объяснила, что ее остановило в шаге от самоубийства.

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