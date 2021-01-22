Скандальная украинская певица, которая сейчас проживает и работает основное время в России, Ани Лорак уже несколько дней находится в Киеве. Звезда наслаждается столицей Украины и встречей с близкими.
Так, на днях Лорак встретилась со своей кумой - спортсменкой Лилией Подкопаевой. Об этом олимпийская чемпионка сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала фото с Каролиной (настоящее имя певицы).
"И до утра опять не будем спать", - подписала кадр Подкопаева.
На фото Подкопаева и Лорак делают селфи у зеркала. Отметим, что Ани Лорак предстает в домашней одежде и без макияжа. Судя по снимку, она немного набрала в весе.
Так же Подкопаева обнародовала и несколько Insta-story из Лорак, на которых подружки слушали песню в исполнении Каролины.
Пользователи соцсети не оставили без внимания образ исполнительницы и написали в комментариях, что о нем думают:
- Лилия, как вы естественна, на фоне....
- А что в России не понравилось?
- Встретились кумаси.
- Лорак уже на себя не похожа. Докололась.
- Подруженьки...
- С хорошими друзьями всегда так.
Напомним, что олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева уже давно живет с семьей в США. А вот Ани Лорак купила дом в Подмосковье и переехала туда.
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