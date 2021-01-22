Напомним, что украинская певица сменила свое место жительства на Россию, но, судя по всему, о Киеве пока она забыть не может.

Скандальная украинская певица, которая сейчас проживает и работает основное время в России, Ани Лорак уже несколько дней находится в Киеве. Звезда наслаждается столицей Украины и встречей с близкими.

Так, на днях Лорак встретилась со своей кумой - спортсменкой Лилией Подкопаевой. Об этом олимпийская чемпионка сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала фото с Каролиной (настоящее имя певицы).

"И до утра опять не будем спать", - подписала кадр Подкопаева.

На фото Подкопаева и Лорак делают селфи у зеркала. Отметим, что Ани Лорак предстает в домашней одежде и без макияжа. Судя по снимку, она немного набрала в весе.

Так же Подкопаева обнародовала и несколько Insta-story из Лорак, на которых подружки слушали песню в исполнении Каролины.

Пользователи соцсети не оставили без внимания образ исполнительницы и написали в комментариях, что о нем думают:

Лилия, как вы естественна, на фоне.... А что в России не понравилось? Встретились кумаси. Лорак уже на себя не похожа. Докололась. Подруженьки... С хорошими друзьями всегда так.

Напомним, что олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева уже давно живет с семьей в США. А вот Ани Лорак купила дом в Подмосковье и переехала туда.

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Автор: УНИАН