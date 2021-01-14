Поп-звезда поэкспериментировала с цветом волос.

Опальная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, судя по геотегу на новом опубликованном фото, приехала в Киев.Читайте такжеОбнаженная Надя Дорофеева снялась в ванне (фото)

Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram в "историях". В кадре Лорак предстала с бело-седыми волосами, которые ей совсем не к лицу.

К счастью, исполнительница не решилась на такие кардинальные перемены, а просто примерила парик.

"Что скажете?", - спросила своих подписчиков Каролина.

Лорак и ее концерты в Украине

В Украине Ани Лорак в последний раз выступала в ноябре в 2014 году. Тогда концерты артистки спровоцировали массовые стычки, они сопровождались драками и дымовыми шашками.

Активисты призывали бойкотировать концерты певицы, ведь она выступает в России.

На сегодня артистка живет и гастролирует по России. Ее дочь ходит там в школу.

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Автор: УНИАН