Ани Лорак приняла участие в программе "Где логика?"

Опальная певица Ани Лорак впервые с начала войны в Украине появилась на одном из российских телеканалов в программе "Где логика?"

Об этом сообщает "Культуромания".

Отмечается, что программа с участием Лорак вышла в эфир 17 июня, а сама запись состоялась 20 февраля, за 4 дня до полномасштабного вторжения России в Украину. При этом в программе певица ни разу не упомянула родную Украину и никак не высказалась тогда еще о возможном нападении.

Вместе с Лорак участие в программе принял и другой украинский дуэт, который также предпочел строить карьеру в стране-агрессора, Артик и Асти. Вместе с ними в игру "Где логика?" играл Артем Качер.

Напомним, украинский телеведущий Слава Демин рассказал о слезах Ани Лорак из-за травли в Украине.

Демин отметил, что певица не понимала, почему в России выступают много украинцев, а возненавидели именно ее. Тогда телеведущий предположил, что причиной тому является ее молчаливая позиция.

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