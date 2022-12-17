Теперь она будет заниматься другими делами.

Голливудская актриса Анджелина Джоли ушла с должности посла доброй воли Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Как сообщает Агентство ООН по делам беженцев, теперь задействованность Джоли будет в более широком аспекте.

"Один из самых влиятельных сторонников прав беженцев, госпожа Джоли будет продолжать работать над развитием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы", – говорится в сообщении.

Видео дня

Анджелина Джоли была послом ООН по правам беженцам

В 2012 году она была назначена послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. За все время работы она посетила множество стран, где встречалась с беженцами.

Также Джоли несколько раз приезжала в Украину с начала полномасштабной войны. Позже в одном из интервью она сказала, что была поражена стойкостью украинцев.

"Я своими глазами видела абсолютную стойкость и невообразимую силу этих людей, которые не только выживают в этой ситуации войны, но и защищают окружающих", - подчеркнула звезда.

Вас также могут заинтересовать новости: