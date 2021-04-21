Анджелина Джоли рассказала, что после развода с Брэдом Питтом ей пришлось чаще бывать дома, а поэтому она отказалась от работы режиссера и вернулась к актерской деятельности.
Об этом она рассказала в интервью изданию Entertainment Weekly.
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"Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволили мне руководить съемочным процессом в течение нескольких лет. Мне нужно было чаще бывать дома, поэтому я вернулась к тому, чтобы заниматься актерской работой", - поделилась Джоли.
Напомним, несколько лет экс-супруги не могли прийти к компромиссу в вопросе опеки над детьми. Их бракоразводный процесс начался в 2016 году. Сейчас же между Анджелиной и Брэдом установились добрые отношения.
Как известно, у Джоли и Брэда Питта трое родных детей и трое приемных.
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