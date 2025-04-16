Артист признался, что ему часто снится бывшая жена.

Известный украинский музыкант, солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк официально подтвердил, что развелся с женой - режиссером и арт-директором Анной Копыловой. Артист заговорил о своем отношении к бывшей после разрыва.

Впервые слухи о разводе пары распространились еще в 2020 году. Супруги перестали появляться вместе на мероприятиях. Поговаривали, что именно Анна стала инициатором разрыва отношений. Уже в 2021 году журналисты распространили информацию, что в Шевченковском суде Киева состоялось слушание по делу о разрыве брака партнеров. Сами они тогда не явились на судебное заседание и не комментировали слухи.

Ранее Хлывнюк довольно эмоционально и резко реагировал на вопросы журналистов о его личной жизни. Он категорически отказывался говорить о разрыве с экс-супругой. Лишь спустя пять лет в интервью белорусскому режиссеру Николаю Халезину исполнитель вспомнил Копылову. Во время разговора артист назвал ее "бывшей женой", чем и подтвердил слухи о разводе с ней.

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Хлывнюк также признался, что режиссер даже спустя столько лет после расставания до сих пор снится ему. После общения с ней во сне он просыпается с "горькой улыбкой". Что стало причиной развода пары - до сих пор неизвестно. Музыкант не стал раскрывать подробностей об общении с Анной после разрыва.

"Я часто разговариваю со своей бывшей женой во сне", - сказал знаменитость.

Отметим, что Копылова - дочь экс-заместителя министра финансов Украины Вадима Копылова. Родом она из Луганской области. С Хлывнюком Анна познакомилась, когда уже выпускалась из университета. Пара поженилась в 2010 году перед рождением своего первого ребенка. Они состояли в браке примерно 11 лет. У экс-супругов есть двое детей - 15-летний сын Иван и 12-летняя дочь Александра.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк резко высказался о "хороших россиянах" и русском языке во время войны. У музыканта категорическая позиция относительно всего российского в Украине. Он отметил, что сейчас его сильно тригерит язык врага.

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