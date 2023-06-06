Ведущий показался с младенцем, которого нежно держал на руках.

Известный украинский шоумен Андрей Джеджула ошарашил своих фанатов новыми фото. На них он показался с ребенком в руках.

"Время течет и я снова папа", - заинтриговал сеть ведущий.

В комментариях под новым фото поклонники начали спрашивать, когда же Джеджула снова успел стать отцом. После скандального развода с Юлией Леус артист не делился подробностями о личной жизни и не рассказывал, есть ли у него девушка.

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Впрочем, уже скоро Джеджула прояснил ситуацию. Как оказалось, он стал крестным отцом.

"Да! Я стал папой ... Крестным папой стал в десятый раз! Мои крестники: Евгений, Тимофей, Лука, Александра, Милания, Кирилл, Даниил, Михаил, Марк и теперь самая маленькая - Инга! За каждого ребенка и родителей молюсь каждый день! Пусть у них у всех будет легкая судьба!" - написал ведущий.

В комментариях фанаты поздравили Джеджулу с крестницей. Они желают ему и его "доченьке" счастья, а также не забывают пожелать Джеджуле успехов в любви. Фаны пишут:

"А я жду новость, что когда-то Андрей таки еще раз станет отцом и порадует нас сыном или доченькой. От души желаю снова ощутить эти родительские чувства"

"Плохих людей в крестные родители не берут"

Ого, десять крестников... У меня трое... И иногда сложно уделить внимание всем. А тут десять... Ну, мне кажется, что вы со своими обязанностями, крестного отца, справляетесь на 100%".

Что известно о личной жизни Джеджулы

В 2021 году шоумен заявил об "исчезновении" жены Юлии Леус и их общей дочери. Впоследствии стало известно, что между Джеджулой и его избранницей разгорелся большой скандал.

Жена ведущего заявила, что тот ее бил и унижал. После этого Джеджула подал в суд на Леус. В 2022 году стало известно, что шоумен и его жена развелись. Кроме этого, осенью Джеджула обвинил бывшую жену во лжи и пожаловался на запрет общения с ребенком.

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