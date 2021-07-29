Юлия Леус откровенно рассказала обо всех унижениях, которые ей пришлось пережить.

Жена Андрея Джеджулы Юлия Леус раскрыла ужасные подробности жизни с ведущим. Известный украинский шоумен регулярно издевался над своей женщиной, его не останавливала даже ее беременность.

Подробности скандальной истории Леус рассказала интервью Анне Олицкой на программе "Без комплексов".

Сначала, когда отношения Леус и Джеджулы только начинались, украинский шоумен был нежным и внимательным. Почти через шесть месяцев он сделал ей предложение руки и сердца.

На этом сказка закончилась. Уже через два месяца после свадьбы Джеджула начал поднимать на Леус руку. Первый случай унижения и избиения произошел в машине, после вечеринки. Юлия Леус решила узнать, с кем Андрей Джеджула так долго общался, но вопрос вызвал у шоумена агрессию.

Читайте также"Надула шарики": Лорак озадачила фанатов резко выросшей грудью (фото)"И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым", - рассказала Леус со слезами на глазах.

Джеджула бил свою женщину головой о стену, очень ревновал ее к окружающим. Он даже запрещал ей общаться с друзьями, заставлял отписываться от мужчин в социальных сетях.

Кроме этого, Джеджула, как заявила Леус, подмешивал ей наркотические вещества. "Он мне в кофе наркоту подбрасывал и наблюдал, как я на беговой дорожке занимаюсь", - рассказала женщина.

Когда Леус была в надежде и носила ребенка от Джеджулы, артист ее сильно бил. За это она даже попадала в больницу. Шоумена не останавливало даже то, что в их квартире были установлены камеры.

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Сейчас Юлия Леус ушла от Андрея Джеджулы и живет отдельно от него вместе с их общей дочерью. По словам жены шоумена, он обещал помогать, но только раз послал ей 3 тысячи гривен.

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Автор: Иван Бойко