66-летний Андрей Макаревич женился на израильской бизнес-леди (фото)

Музыкант взял в жены 36-летнюю израильскую бизнес-леди.

66-летний музыкант Андрей Макаревич сыграл свадьбу с 36-летней израильской бизнес-леди Эйнат Кляйн в Яффе.

Макаревич женился уже четвертый раз. При этом пышное торжество у него было впервые, передает "Еврейский журнал".

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"Я вообще к ритуальной составляющей этого мероприятия отношусь очень спокойно. Я не первый раз женат, никогда никаких свадеб у меня не было. Так, собирались дома друзья, и этим все заканчивалось. А кукла, привязанная к машине, крики "с маленьким не затягивайте", "почему молодежь не танцует" - вот этого всего у меня не было никогда и не будет", - заявил музыкант.

Макаревич отметил, что его супруга хотела пышное торжество с соблюдением еврейских традиций. Также он добавил, что Эйнат - настоящая перфекционистка и она улучшает абсолютно все, за что берется.

"В моей жизни это был самый красивый вечер и первая хупа. И это абсолютно никак не связано с религиозностью, это связано с традицией, которая передается из поколения в поколение, с моими родителями, бабушками и дедушками", - сказала Эйнат.

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