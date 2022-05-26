Блогер Юлия Леус рассказала, что получила от экс-супруга и шоумена Андрея Джеджулы повестку в суд. Так он решил доказать, что не поднимал руку на нее, будучи в браке. И все обвинения в издевательствах - ложь. Об этом Леус рассказала в интервью программе "Зірковий шлях".
"Вот такой он подлый человек. Он же на меня подал в суд, отстаивает честь и достоинство. Недавно пришла повестка, что 8 или 9 июня мне в суд. Какие у человека честь и достоинство, если он в войну на меня в суд подает?", - поделилась Юлия Леус.
Она уточнила, что, согласно повестке, ей нужно ехать в Киев, чтобы быть на суде. Однако сейчас она находится в Хмельницком, где скрывается от войны с годовалой дочерью.
"В прошлом году я давала интервью, и он хочет так доказать всем, что в интервью я говорила неправду. Доказать, что он якобы меня не бил, не издевался, что он очень добрый человек, а я в ковид с маленьким ребенком просто так сбежала на улицу от него", - прокомментировала Юлия.
Отметим, что в том интервью Леус также отметила, что Андрей Джеджула подмешивал ей наркотические вещества.
Напомним, Юлия Леус рассказала правду об отношениях с Джеджулой и назвала его "предателем с большой буквы".
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