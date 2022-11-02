Артист рассказал, что обращался к бабке за помошью, так как сильно заикался.

Украинский артист Андрей Данилко рассказал, что какое-то время очень сильно заикался. Он очень стеснялся этого, поэтому старался не разговаривать. Однако проблему надо было решать, и он обратился за помощью к бабке.

"Я же заикался очень сильно, поэтому почти не разговаривал, потому что я стеснялся. Меня даже лечила бабка. Я не верил в это. Она меня выкатывала яйцом. Нам посоветовали. Я со своей подругой пошел в Полтаве. Мне было лет 15. Я представлял, что это какая-то бабка-колдунья, нет. Открыла дверь словно учительница младших классов, взрослая, средних лет", - сказал артист в интервью Екатерине Гордеевой.

Он добавил, что тогда бабка сказала ему слова, которые он понял только через лет 20.

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"Она там какой-то свой ритуал делала, выливала на воске. И она говорит такую фразу, которую я понял через лет 20, что она имела в виду: "У тебя испуг от человека, которого на этой планете нет. Он умер". Я потом понял, что это отец", - поделился Данилко.

Напомним, ранее Андрей Данилко вспомнил, как отец-тиран избивал его маму.

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