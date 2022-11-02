Маленький Андрей часто звонил в полицию.

Украинский артист Андрей Данилко вспомнил отца-тирана, который в состоянии алкогольного опьянения поднимал руку на его маму. Из-за этого маленькому Андрею часто приходилось звонить в полицию.

Знаменитость поделился, что однажды отец и на него поднял руку, но потом извинялся.

"Папа устраивал вечерние концерты после полуночи, когда выпил. Я всегда боялся этого звука (стука, - УНИАН) в окно. Это значит - папа. "Свет, давай побеседуем". Вот это слово "давай побеседуем"... Я понимал, что сейчас мне еще минуту полежать, а потом я подрываюсь с раскладной кровати, оттуда достаю маленький стульчик и бегу к таксофону, 02: "Выезжайте, Розы Люксембург, 57, квартира 11". Вот это я выучил", - рассказал Данилко в интервью Екатерине Гордеевой.

Он добавил, что у него никогда не было хорошего примера семьи. Наверное поэтому он не смог создать свою.

Напомним, ранее Андрей Данилко рассекретил, почему до сих пор не женат. Он сказал, что уже понимает, что семьи у него не будет, поэтому не париться.

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