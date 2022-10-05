Артист признался, что семьи у него не будет.

Украинский артист Андрей Данилко сделал неожиданное признание по поводу своей личной жизни. Он сказал, что уже понимает, что семьи у него не будет, поэтому не париться.

"Я понимаю – у меня не будет семьи. Я это уже понимаю и поэтому не парюсь. Вот не дано, ничего страшного. Что такое личная жизнь? Есть много других интересных вещей. Работа, например", - сказал артист в интервью "DW на русском".

Он отметил, что после победы Украины в войне всю свою энергию будет вкладывать в творчество и уже начал строить грандиозные планы. Также Данилко заявил, что ему хотелось бы внутреннего порядка и покоя.

"Я как-то вернулся к себе. Почему я не хотел ездить на гастроли? Я не хочу быть пустым, не хочу, чтобы вы сидели и видели, как я умираю. Мне хочется пошутить, мне хочется быть легким, а не выдавливать из себя шутки. Сейчас мне легче", – добавил шоумен.

Напомним, ранее Андрей Данилко, которому 2 октября исполнилось 49 лет, предстал перед поклонниками в новом образе. Он сменил черную кофту на вышиванку с красивым орнаментом.

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