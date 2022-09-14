Ее состояние здоровья ухудшилось.

Латвийская певица Лайма Вайкуле на фоне слухов о рецидиве рака рассказала о проблемах со здоровьем. Она попросила поклонников молиться за нее.

Об этом сообщает Santa.

При этом, чем именно она больна - звезда не рассказала. Но уточнила, что соблюдает все рекомендации врачей.

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"Вместо того чтобы что-то говорить, я скажу так: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я также молилась за всех вас", - отметила Вайкуле.

Певица переживает, чтобы не подхватить вирусные инфекции, в том числе коронавирус. Поэтому она уже вакцинировалась, и если потребуется, сделает это еще раз.

Напомним, ранее у Лаймы Вайкуле диагностировали рак груди. Благо, ей удалось побороть онкологию, но последнее время ее состояние ухудшилось. Поклонники предполагают, что у нее мог случится рецидив. При этом сама Лайма пока не комментирует это.

Кроме того, Лайма Вайкуле активно поддерживает Украину. На одном из концертов она подняла сине-желтый флаг и отметила, что не смогла бы поступить иначе.

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