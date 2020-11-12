Артист рассказал, где живет.

Украинский артист Андрей Данилко рассказал, что не живет в "царских хоромах", которые ему приписали СМИ.

Об этом сообщает kp.ua.

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По его словам, трехуровневая квартира на Крещатике, 25 принадлежит не ему. И вообще она находится под арестом. Данилко заявил, что действительно живет по этому адресу, но в другой квартире. А та, по его словам, это полная безвкусица.

"А еще же пишут, что Сердючка шикует, жирует, вызывая такими статьями какой-то негатив, которого и так много. Писать надо или правду, или ничего. Я абсолютно скромно живу по своим меркам. Тем более, у меня никто не бывает. Только Инка, (актриса, мама Верки Сердючки Инна Белоконь, - УНИАН) вот сегодня, кстати, приехала, и домработница, которая убирает", - сказал Данилко.

Также он рассказал, что не любит афишировать свою личную жизнь. И не любит, когда папарацци выслеживают его.

"Понимаю, что может быть интересно. Но если захочу, сам покажу. Часть квартиры или вид из окна. У меня очень хороший вид из окна, это правда. Но у меня все достаточно скромно и сдержано", - сказал артист.

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Автор: Диана Могилевич