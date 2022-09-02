Супруга Беднякова показала "беременное" фото.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков скоро станет отцом во второй раз. Его супруга Анастасия Короткая беременна, и у нее уже видео округлившийся животик.

"Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот ему сюрприз будет через несколько месяцев", - подписала "беременные" фото Короткая.

На этот снимок отреагировал и сам Бедняков. Он с юмором написал: "Вот это, блин, оставил на полгода".

Видео дня

Известно, что супруги впервые стали родителями в сентябре 2015 года. У них родилась дочь Ксения. Сейчас они ждут пополнения в семье, но кто у них родится - пока звездная чета держит это в секрете.

Напомним, ранее Андрей Бедняков расплакался, вспоминая о Мариуполе и маме.

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