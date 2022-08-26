Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который прославился благодаря проекту "Орел и решка", с трогательной речью выступил в эфире марафона "Единые новости" в честь Дня Независимости Украины. Момент, где мужчина прослезился, мгновенно разлетелся по социальным сетям.
"Где бы я ни был… В Киеве, за границей... Я всегда садился в поезд и ехал домой, в родной Мариуполь, к маме. И не важно где я был – в Харькове на сессиях, или на первых съемках в Киеве, за которые мне заплатили деньги, я хотел эти деньги показать маме... Я садился в поезд и ехал домой, как и тысячи мариупольцев, мы ехали по одной дороге, которую мы знаем на память. Сейчас, когда я закрываю глаза, я вижу ее, словно это было вчера. Когда ты едешь домой, справа ты видишь комбинат имени Ильича, ты понимаешь, что ты близко.Через 10 минут, уже слева, ты видишь завод Азовсталь и ты знаешь, что через три минуты ты будешь стоять там, на перроне своего города и потому ты уже начинаешь вызывать такси. Через три минуты ты уже стоишь там и начинается самое теплое – воспоминания, которые ты не забудешь никогда, потому что в спину тебе дышит ветер с моря, а в лицо таксисты и каждый из них очень рад тебя видеть и каждый готов увезти в любое место, которое ты пожелаешь", – сказал Бедняков.
Однако сейчас, говорит ведущий, ничего из этого не осталось. Только воспоминания, которые оккупанты не смогут забрать или уничтожить.
Когда Бедняков открыл глаза, он не смог сдержать слез.
"И вот, когда я открываю глаза, я вижу, что ничего нет, все уничтожено, кроме воспоминаний. Уничтожены здания, уничтожены судьбы, потеряно очень много жизней. И, вы знаете, мне очень хочется еще раз, и еще раз, и еще раз видеть из окна поезда сначала комбинат имен Ильича, потом Азовсталь, я очень не любил эти комбинаты, я сам там работал, но сейчас для меня это что-то очень невероятное.. Я это сделаю. Я обязательно выйду на перрон украинского мариупольского железнодорожного вокзала", - резюмировал Андрей.
Напомним, Андрей Бедняков разыграл перчатки боксера Александра Усика на благотворительном аукционе.