С трогательной речью он выступил во время марафона "Единые новости".

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который прославился благодаря проекту "Орел и решка", с трогательной речью выступил в эфире марафона "Единые новости" в честь Дня Независимости Украины. Момент, где мужчина прослезился, мгновенно разлетелся по социальным сетям.

"Где бы я ни был… В Киеве, за границей... Я всегда садился в поезд и ехал домой, в родной Мариуполь, к маме. И не важно где я был – в Харькове на сессиях, или на первых съемках в Киеве, за которые мне заплатили деньги, я хотел эти деньги показать маме... Я садился в поезд и ехал домой, как и тысячи мариупольцев, мы ехали по одной дороге, которую мы знаем на память. Сейчас, когда я закрываю глаза, я вижу ее, словно это было вчера. Когда ты едешь домой, справа ты видишь комбинат имени Ильича, ты понимаешь, что ты близко.Через 10 минут, уже слева, ты видишь завод Азовсталь и ты знаешь, что через три минуты ты будешь стоять там, на перроне своего города и потому ты уже начинаешь вызывать такси. Через три минуты ты уже стоишь там и начинается самое теплое – воспоминания, которые ты не забудешь никогда, потому что в спину тебе дышит ветер с моря, а в лицо таксисты и каждый из них очень рад тебя видеть и каждый готов увезти в любое место, которое ты пожелаешь", – сказал Бедняков.

Однако сейчас, говорит ведущий, ничего из этого не осталось. Только воспоминания, которые оккупанты не смогут забрать или уничтожить.

Відео дня:

Когда Бедняков открыл глаза, он не смог сдержать слез.

"И вот, когда я открываю глаза, я вижу, что ничего нет, все уничтожено, кроме воспоминаний. Уничтожены здания, уничтожены судьбы, потеряно очень много жизней. И, вы знаете, мне очень хочется еще раз, и еще раз, и еще раз видеть из окна поезда сначала комбинат имен Ильича, потом Азовсталь, я очень не любил эти комбинаты, я сам там работал, но сейчас для меня это что-то очень невероятное.. Я это сделаю. Я обязательно выйду на перрон украинского мариупольского железнодорожного вокзала", - резюмировал Андрей.

Напомним, Андрей Бедняков разыграл перчатки боксера Александра Усика на благотворительном аукционе.

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