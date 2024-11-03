Он развлекал российскую аудиторию в ночном клубе

Известный украинский хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабной войны сбежал из Украины в США, показался на вечеринке с россиянами.

Во время недавнего празднования Хэллоуина в Чикаго танцор развлекал всех присутствующих в качестве ди-джея. Однако на мероприятии были граждане страны-агрессора, а саму вечеринку в сети назвали "российской".

"Друзья! Российская вечеринка! Посмотрите, как это происходит", - говорит на видео русскоязычная девушка и показывает, как ведущий развлекает толпу на русском языке.

Однако сам Яма не попал к ней в кадр. Но позже он опубликовал видео с того же мероприятия, ведь интерьер и люстры в помещении одинаковые.

Реакция украинцев

Украинцы уже выразили свое возмущение в сети и удивляются поведению Ямы.

"Фу, отвратительно с первых секунд просмотра"

"Яма - оно где угодно яма"

"Кто платит, тому и танцует"

"Предатель одним словом".

К слову, хореограф Влад Яма уехал за океан в первые дни большой войны. По его словам, это произошло 24 февраля 2022 года, когда для мужчин еще были открыты границы. Сейчас он с женой и сыном отсиживается за границей, а именно живут в Майами. Мужчина иногда публикует фото после вражеских атак в своем Instagram, выражая поддержку украинцам на расстоянии.

Напомним, ранее беглец Влад Яма "подколол" Гордона и неудачно пошутил на тему войны.

Вас также могут заинтересовать новости: