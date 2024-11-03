Известный украинский хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабной войны сбежал из Украины в США, показался на вечеринке с россиянами.
Во время недавнего празднования Хэллоуина в Чикаго танцор развлекал всех присутствующих в качестве ди-джея. Однако на мероприятии были граждане страны-агрессора, а саму вечеринку в сети назвали "российской".
"Друзья! Российская вечеринка! Посмотрите, как это происходит", - говорит на видео русскоязычная девушка и показывает, как ведущий развлекает толпу на русском языке.
Однако сам Яма не попал к ней в кадр. Но позже он опубликовал видео с того же мероприятия, ведь интерьер и люстры в помещении одинаковые.
Реакция украинцев
Украинцы уже выразили свое возмущение в сети и удивляются поведению Ямы.
- "Фу, отвратительно с первых секунд просмотра"
- "Яма - оно где угодно яма"
- "Кто платит, тому и танцует"
- "Предатель одним словом".
К слову, хореограф Влад Яма уехал за океан в первые дни большой войны. По его словам, это произошло 24 февраля 2022 года, когда для мужчин еще были открыты границы. Сейчас он с женой и сыном отсиживается за границей, а именно живут в Майами. Мужчина иногда публикует фото после вражеских атак в своем Instagram, выражая поддержку украинцам на расстоянии.
Напомним, ранее беглец Влад Яма "подколол" Гордона и неудачно пошутил на тему войны.