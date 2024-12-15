Анатолий Анатолич показал архивное фото с Дмитрием Комаровым

Шоумен рассказал об их дружбе.

Украинский шоумен Анатолий Анатолич поделился архивным фото с Дмитрием Комаровым и рассказал о причинах его отсутствия в медиапространстве.

На фотографии опубликованной в Instagram Анатолич и Комаров изображены вместе.

"Если уж я добрался до старых фотографий, то вот вам еще одна. Первый состав группы "Диофильмы". С моим хорошим другом (с которым мы очень редко видимся)", - написал Анатолий Анатолич.

Видео дня

Анатолич признался, что любит Дмитрия, но с ним сложно дружить, потому что он трудоголик-интроверт.

"Хоть не через ватсап, так здесь тебе привет передам", - добавил шоумен.

Подписчики Анатолича обратили внимание, что Дмитрий Комаров в последнее время исчез с радаров. Его последний пост в Instagram был опубликован 27 недель назад.

На вопрос о том, куда делся Комаров, Анатолич ответил, что он работает.

Реакция соцсетей:

Реально где делся Дмитрий, мой сын обеспокоен, он ждет новые выпуски "Мир наизнанку" даже собрался писать письмо Дмитрию, поэтому если можете - передайте, что 11 летний подросток ждет передачу и обеспокоен где пропал Дмитрий Комаров"

"У нас лучшие телеведущие"

"А что случилось с Комаровым?! Не видно, не слышно"

"Мы семьей, пожалуй, 5 раз пересматривали его выпуски, ждем следующих выпусков после окончания войны"

Напомним, Анатолий Анатолич ответил, что думает о куме Лободе, которая жила в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: