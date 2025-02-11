Он рассказал, что ему не понравилось в высказываниях рэпера.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич раскритиковал рэпера Потапа за его недавнее интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Мужчина отметил, что продюсер не давал четких ответов на вопросы. Также, по словам Анатолича, Потап в нескольких моментах говорил ложную информацию и не конкретизировал, в частности, как сейчас выезжает за территорию Украины и как служил в теробороне.

"Мне не понравилось несколько фундаментальных вещей. Потап немного п**д*т относительно ТрО и своих выездов. Он продолжает говорить абстрактные вещи, ничем не подтвержденные. Мне это не нравится. Если ты уже соглашаешься дать интервью либералу Дудю, то донеси более четкую позицию, что Россия виновата, поспорь с Дудем. То, что кто-то, возможно, будет ассоциировать Потапа с позицией целой страны - тоже не нравится. Правды них*ра не услышал", - сказал Анатолий на своем YouTube-канале.

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Ведущий добавил, что Потап, находясь за границей во время полномасштабной войны, не в контексте событий в Украине. Об этом Анатолич сказал так:

"К сожалению, Леха, мягко говоря, не в контексте. И невозможно быть в контексте, когда ты не живешь здесь. И еще у меня вопрос, ну неужели нельзя было нормально подготовиться к вопросам. О выезде за границу, о штанах и о том, что мы "не понимали", что Крым аннексировали и прочее. Может, врать россиянину - это ок, за это не осуждаю, но это и здесь посмотрят. А зачем нам врать?".

Напомним, ранее Потап ответил, почему после 2014 года они с Настей Каменских выступали в РФ.

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