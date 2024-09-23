Анатолий Анатолич уехал за границу

Он сейчас находится в Лондоне.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич неожиданно появился за пределами страны.

На своей странице в Instagram он сообщил, что отправился в Великобританию вместе с двумя старшими дочерьми. По словам Анатолия, они проведут несколько дней в Лондоне, где будут заниматься личными делами. После завершения поездки он намерен вернуться на родину.

"На день оказались в одном из самых красивых городов мира. После Киева, конечно. Выехал на 4 дня. Два с половиной из которых дорога. И по делам с девочками. В понедельник уже буду дома, точнее на польской границе, а во вторник уже точно дома", — поделился телеведущий.

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Следует отметить, что Анатолий Анатолич - многодетный отец, поэтому он может выезжать за границу. Однако он говорит, что его все же беспокоит этот аспект с моральной точки зрения.

"Давно не был за границей, и хоть могу выезжать по закону, но как-то морально не могу себе позволить это делать для путешествий", – отметил Анатолич.

Напомним, известный украинский блогер Паша Бумчик после получения повестки сбежал через горы за границу.

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