Актриса уже больше года борется с онкологией.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк уже больше года борется с онкологией. Но ее семья не рассказывает поклонникам о том, как проходит лечение.

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На днях старшая дочь актрисы Анна ответила в инста-сториз на вопрос фанатов своей мамы. Кто-то поинтересовался, как сейчас себя чувствует Анастасия. На что девушка ответила, что ее мама тяжело болеет.

"Моя мама тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", - ответила Анна.

Что известно об онкологии Заворотнюк:

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей

В мае 2020 года в России впервые на всю страну официально обнародовали диагноз Заворотнюк - глиобластома. Это произошло на совещании Путина и сотрудников Института молекулярной биологии РФ

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Автор: Диана Могилевич