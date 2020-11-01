Ана Чери показала новое фото.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в образе для Halloween.

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Девушка сфотографировалась в нижнем белье черного цвета. Поверх бюстгальтера она надела укороченный топ на завязках. Так как Ана готовилась к "страшному" празднику, то она решила измазаться в крови, но не настоящей. Скорее всего, это была краска или кетчуп.

Интересно, что помимо яркого мейка - черных глаз и красных губ, девушка вставила себе клыки. Вероятно, она хотела создать максимально ужасающий образ, но получился он, как всегда, очень сексуальным.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич