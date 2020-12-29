Ана Чери поделилась романтическим фото.

Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новый снимок, на котором позирует со своим возлюбленным.

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Пара сфотографировалась возле фонтана. При этом влюбленные целовались. Интересно, что Ана надела стильное белое платье-рубаху. Также она подобрала берцы на массивной подошве.

Ее молодой человек также выбрал берцы. Еще он надел черные штаны и коричневое удлиненное пальто.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич