Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новый снимок, на котором позирует со своим возлюбленным.
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Пара сфотографировалась возле фонтана. При этом влюбленные целовались. Интересно, что Ана надела стильное белое платье-рубаху. Также она подобрала берцы на массивной подошве.
Ее молодой человек также выбрал берцы. Еще он надел черные штаны и коричневое удлиненное пальто.
Чери со своим бойфрендом / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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