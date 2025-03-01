Рэперша призналась, что поставила себе конкретный срок, за который планирует родить.

Известная украинская рэперша alyona alyona, которая представляла Украину на "Евровидении-2024", заговорила о пополнении в семье. Артистка призналась, что мечтает стать мамой и рассказала о планах на будущее.

В интервью Сергею Лиховиде знаменитость поделилась, что хочет двоих детей. Их она планирует родить в ближайшие семь лет и к 40 годам уже быть мамой. 33-летняя звезда сейчас находится в отношениях с музыкантом Владимиром.

Пара вместе уже почти два года. Они планируют пополнение в семье и активно готовятся к этому. В частности, влюбленные, как известно, живут в Ивано-франковской области и хотят там приобрести совместное жилье, чтобы жить там вместе с детьми.

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"В Выгоде хочется иметь что-то свое, чтобы я могла родить ребенка. Какое-то свое жилье, чтобы здесь заземлиться. Чтобы ребенок играл и босиком гулял. Много чего такого. Понимаю, что всю жизнь больше отдавала, чем накапливала. И у всех есть, а у меня нет. А это странно, потому что когда рожу ребенка и сяду, то у меня ничего не будет - только песни и возможность выступать с концертами. Это большая ответственность. Уже мне 33 года, а до 40 я запланировала двоих детей, дай Бог", - отметила рэперша.

Кроме того, сейчас alyona alyona начала активно заниматься своим здоровьем и фигурой. Знаменитость планирует похудеть, чтобы беременность для нее прошла без осложнений. Исполнительница длительное время принимала антидепрессанты на фоне затяжной депрессии, которые повлияли на ее внешний вид.

"Сейчас начну фигурой заниматься, потому что беременность - это плюс 15-20 кг, будет трудно. И я принимала антидепрессанты, до которых похудела, а после них снова набрала", - рассказала артистка.

Напомним, ранее alyona alyona рассказала о своей депрессии после участия в Евровидении и назвала ее причину. Рэперша поделилась, что ей помогло выйти из депрессивного состояния.

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