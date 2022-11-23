Украинская рэп-исполнительница потеряла близкого родственника.

Украиская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о потери близкого родственника - умерла ее бабушка. Трагедией звезда поделилась в своем блоге. Артистка опубликовала совместное видео с Джамалой под их песню "Жалі" и рассказала:

"В день съемок клипа на этот трек мне утром позвонили родители и сказали, что в Кировоградской области умерла моя бабушка. Я рассказывала вам эту историю. И так сложилось, что я не смогла провести ее в последний путь. А вчера мои родственники рассказали, что умерла другая бабушка".

Alyona Alyona добавила, что даже несмотря на все темные события в жизни, важно не терять надежду на светлое будущее.

Видео дня

"Вы ежедневно отмечаете меня и Джа у ваших сториз, которые вы снимаете под эту песню. Я безгранично рада, что мы создали ее, ведь она напоминает, что жалость — естественное чувство, но если заполнить свое пустое сердце только жалостью, в этом сердце не будет места надежды на светлое будущее. Благодарю всех, кто слушает нашу музыку, кто заполняет пустоту в своем сердце светлым, добрым, теплым и обязательно любовью. Спасибо всем и мы обязательно победим!", - резюмировала рэперша.

Напомним, Alyona Alyona похвасталась результатами невероятного похудения.

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