Популярная украинская исполнительница уже сбросила 20 килограммов.

Взрывная украинская реперка Alyona Alyona, которая буквально ворвалась в шоу-биз с хитом "Рыбки" удивляет своих фанатов невероятными результатами похудения.

Певица появилась онлайн в эфире "Сніданку з 1+1" и рассказала, что у нее нет конкретной цифры, к которой стремится похудеть, а делает это исключительно для своего здоровья.

"Я в конце января поехала в Трускавец, там я отказалась от многих продуктов. Видимо, до начала полномасштабного вторжения я уже сбросила первые 10 килограммов, и за это все время еще 10 кг, планирую на столько же еще похудеть к Новому году. Почему так - хочу, чтобы мне стало немного легче. Но я не планирую становиться суперхудой, это не мой путь", - поделилась Alyona Alyona.

Напомним, недавно мощной украинской реперке исполнился 31 год в этот день они с Jerry Heil презентовали чувственную песню "Чому?".

Ранее Alyona Alyona похвасталась своим достижением. Она похудела на 20 кило и показала фигуру в купальнике.

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