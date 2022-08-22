Рэперша похвасталась фигурой в купальнике.

Украинская рэперша alyona alyona похвасталась своим достижением. За лето она похудела на 20 кило и показала фигуру в купальнике.

На ее страничке в социальной сети TikTok появилось видео, на котором она радуется взрывам в Крыму и призывает украинцев покупать купальники, так как совсем скоро все мы дружно отправимся на отдых в Крым, который 8 лет назад аннексировала Россия.

"К пляжному сезону готова. Снимайте видео в купальниках под этот звук, пусть у оккупантов подгорает", - подписала ролик звезда.

Поклонники отметили, что alyona alyona действительно очень похудела. Об этом они написали в комментариях под видео.

"Красотка", "Секси бейба", "Горячая штучка", "Фигура - бомба", "Вау, это огонь", - пишут пользователи соцсети.

Напомним, ранее песня alyona alyona стала саундтреком известного сериала Netflix.

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