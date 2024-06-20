Эксперт ответила, причастна ли генетика к внешнему виду артисток.

Украинский диетолог-терапевт Олеся Добрянская высказалась о фигурах известных артисток Jerry Heil и alyona alyona. Она объяснила, почему ни одна из них не сможет выглядеть, как другая.

Диетолог рассказала о влиянии генетики и образа жизни на внешний вид. По ее словам, и то, и другое играет важную роль, однако обыденность, еда, активность могут повлиять на генетику.

"Генетика заряжает пистолет, а окружающая среда нажимает на курок", - утверждает Олеся.

Терапевт говорит, что Jerry Heil - астеник по телосложению. Зато реперка - гиперстеник. То есть, у звезд по-разному работают органы, в частности эндокринная и пищеварительная система.

"Они здоровы, но немножечко по-разному это работает. И процессы жиросжигания, и процессы набора веса", - добавила Добрянская.

Эксперт отметила, что существует термин "метаболически здоровое ожирение". Речь идет о том, когда индекс массы тела имеет ожирение, а уровень глюкозы, холестерина, давления - нормальный.

По словам Добрянской, у людей сложилось ложное представление, что знаменитости пропагандируют ожирение. Терапевт отмечает, что это не популяризация пассивного образа жизни и пышных форм. Дело в том, что общество не готово принимать людей с "неидеальными телами".

Напомним, ранее alyona alyona резко ответила на хейт относительно ее внешности.

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