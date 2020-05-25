Пугачева и Галкин удивили своим занятием (видео)

В шоу-бизнесе гадают: неужели звездная чета решила заняться фермерством в промышленных масштабах.

Известная певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин занялись сельским хозяйством. Шоумен с гордостью демонстрирует первый урожай.

По словам артиста, теплицы поставить на участке решила его жена. Там растут помидоры, сладкий перец, морковка, редиска. Об этом говорится в программе "Ты не поверишь".

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Самоизоляция Примадонне пошла на пользу. Певица ходит по участку в обтягивающих джинсах, укороченной куртке и неизменных рокерских перчатках. В свои 71 она цветет и пахнет. Максим Галкин не зря разбил на участке яблоневый сад, ведь у его супруги с яблонями связаны самые теплые воспоминания.

"Самое яркое дачное воспоминание — это высокая трава, я сижу маленькая, а на меня катятся огромные яблоки. Это было в Яблочный Спас. Уронили ведро, а мне казалось, что на меня вот эти все яблоки огромные катятся. Если не спится мне, то я сразу туда — в детство и на дачу!", - рассказала Алла Борисовна.

"В шоу-бизнесе гадают: неужели звездная чета решила заняться фермерством в промышленных масштабах? У Галкина целый гектар земли, во время пандемии коронавируса можно хорошо подзаработать. Редиску, выращенную самой Аллой Пугачевой, будут с руками отрывать. Примадонна разбирается в сортах огурцов. Она уверена: чем длиннее, тем вкуснее", - говорится в сюжете.

Специалисты советуют Пугачевой пойти еще дальше — открыть экоресторан, где будут готовить блюда из экологически чистых продуктов по рецептам Примадонны.

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