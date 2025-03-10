Певица поделилась кадрами в сети.

Известная российская певица Алла Пугачева, которая выехала из РФ еще в начале полномасштабного вторжения с мужем Максимом Галкиным и детьми, показала новые фото в сети.

Она опубликовала несколько кадров в своем Instagram. Примадонна сейчас находится на Кипре и поблагодарила фотографа, который сделал фото кадры в местном порту.

"Спасибо за фотосессию в порту Лимассола. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть милой, свежей и молодой", - подписала фото Алла Борисовна.

Видео дня

К слову, на фотографиях артистка позирует в шляпе без макияжа, а лишь с накрашенными губами. Также к образу она добавила очки.

Реакция сети

Подписчики Аллы Пугачевой засыпали ее комплиментами:

"Вы всегда великолепна"

"Икона"

"Красавица"

"Вы и в 120 будете выглядеть лучше, чем те хамки в 25".

К слову, в начале полномасштабной войны Алла Пугачева публично осудила кровавый режим диктатора. За открытую критику действий агрессора ее мужа-юмориста Максима Галкина признали "иноагентом" в РФ, однако он продолжает реагировать на события в Украине и выражает поддержку украинцам вместе со звездной женой.

Напомним, ранее Алла Пугачева набросилась на журналистку после вопросов о России.

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