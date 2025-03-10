Известная российская певица Алла Пугачева, которая выехала из РФ еще в начале полномасштабного вторжения с мужем Максимом Галкиным и детьми, показала новые фото в сети.
Она опубликовала несколько кадров в своем Instagram. Примадонна сейчас находится на Кипре и поблагодарила фотографа, который сделал фото кадры в местном порту.
"Спасибо за фотосессию в порту Лимассола. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть милой, свежей и молодой", - подписала фото Алла Борисовна.
К слову, на фотографиях артистка позирует в шляпе без макияжа, а лишь с накрашенными губами. Также к образу она добавила очки.
Реакция сети
Подписчики Аллы Пугачевой засыпали ее комплиментами:
- "Вы всегда великолепна"
- "Икона"
- "Красавица"
- "Вы и в 120 будете выглядеть лучше, чем те хамки в 25".
К слову, в начале полномасштабной войны Алла Пугачева публично осудила кровавый режим диктатора. За открытую критику действий агрессора ее мужа-юмориста Максима Галкина признали "иноагентом" в РФ, однако он продолжает реагировать на события в Украине и выражает поддержку украинцам вместе со звездной женой.
Напомним, ранее Алла Пугачева набросилась на журналистку после вопросов о России.