Примадонна российской эстрады показала, на какую секцию пошли ее дети.

Российская артистка Алла Борисовна Пугачева редко выкладывает что-либо в Instagram. Особенно она не любит чрезмерно показывать своих детей, однако сегодня знаменитость показала, что ее сын и дочь посещают занятия по физической подготовке.

Так, на опубликованном в Instagram видео Гарик и Лиза в спортивном зале тренируются ползать по земле. "Будь готов! Всегда готов! #защитникГарри #Лизагалкина #войнаимир", - написала Пугачева в комментарии к ролику.

Поклонники разделились в своих мнениях. Одни поддержали Аллу Борисовну в ее стремлении обучить наследников всему необходимому, другие же встревожились из-за этой информации.

"Это пугает", "К чему готов????", "Молодец, Гарри! Настоящий защитник растёт!", "Мира вам! Не дай бог чтобы это пригодилось!", "Какие детки классные, родители делают упор на развитие детей, и такие счастливые", "Не дай бог, чтобы пришлось защищать!", - пишут фолловеры.

Напомним, недавно Галкин показал Пугачеву на семейном видео, но обратился к другой женщине.

Также УНИАН писал, что пародист "подловил" Пугачеву, когда она собралась на шоппинг с дочерью.

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