Известная модель написала об этом в сторис.

Украинская модель Алла Костромичева, как и некоторые другие публичные лица, продолжает общаться на русском языке, даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В своем Instagram Костромичева сначала пыталась перейти на украинский, но впоследствии вернулась к русскому. На вопрос одной из подписчиц, почему она продолжает использовать язык страны-агрессора, Алла ответила длинным сообщением, в котором упомянула о Боге, духовных ценностях и помощи.

По словам модели, ее главная ценность - это человечность, которая объединяет любовь, доброту и мораль. Модель подчеркнула, что за свой выбор и поступки будет отвечать только перед Богом, и язык общения не является определяющим фактором.

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"И если однажды я должна посмотреть в глаза Богу и ответить за свой путь, свои выборы и решения, ценности и цели, - я со спокойной душой это сделаю. Я отвечу по всем критериям, и я уверена, что язык, на котором я говорю, не является одним из них", - написала Алла.

Оправдания Аллы относительно использования русского языка не удовлетворили ее поклонников. Под последним постом модели в Instagram разгорелась настоящая дискуссия.

Пользователи соцсети активно критикуют Костромичеву за то, что она продолжает общаться на языке страны-агрессора, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

Очень обидно, что Алла так много транслировала о том, как важно иметь сознательную позицию, и теперь это все просто сыпется. Русский всегда пытался повлиять на структуру украинского языка, запретить, уподобить, опорочить, сделать его языком низшего класса. Язык - один из факторов самоорганизации общества и является неотъемлемым признаком нации. Язык народа - это его дух. Это активный фактор истории. Очень жаль, что госпожа Алла считает иначе", - написала одна из подписчиц.

Неприятно поразило, что человек, который так или иначе, но представляет нашу страну, не может понять банальных вещей - написал подписчик.

Некоторые подписчики выразили свое разочарование более радикально:

"До сих пор разговариваете на русском? "Отписка" и "Отвращение от русского и от вас. Вы не заслуживаете того, что получили в Украине"

Сейчас Алла Костромичева не публикует в соцсетях упоминания о войне в Украине. Она живет за границей, в Пуэрто-Рико, где воспитывает сына и дочь, продолжает заниматься модельным бизнесом и осваивает профессию коуча.

Напомним, ведущая "Топ-модель по-украински" родила дочь и рассекретила необычное имя.

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