Впоследствии продюсер удалил свой неоднозначный "твит", однако в сети остались скриншоты.

Продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал недавний инцидент с экс-нардепом Черновилом, которого облили зеленкой и бросили в помойку. Это произошло из-за того, что политик оскорбил руководительницу медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алину Михайлову.

Людей, которые это сделали, Кондратюк назвал "титушками Да Винчи". Он негативно высказался об инциденте и "задел" девушку погибшего героя.

"Есть "Волки Да Винчи" - доблестное героическое подразделение защитников отечества, созданное героем Украины, великим воином Дмитрием Коцюбайло. А есть "титушки вдовы Да Винчи" - бесчестная стая трусов на службе депутата Киевсовета, - писал Кондратюк в Twitter.

Пост Кондратюка вызвал в сети большие споры. Впрочем, впоследствии продюсер его удалил. Он объяснил, что решил это сделать, потому что "мог случайно обидеть" кого-то из воинов "Волков Да Винчи".

В комментариях, которые сохранились в Twitter, Кондратюк пытался объяснить свой скандальный пост. Он писал, что против "титушек", а также заявлял, что Михайловой "понравилась месть" экс-депутату.

Черновила облили зеленкой - с чего все началось

Недавно экс-депутат Тарас Черновол назвал девушку погибшего Да Винчи "подолигархической ш*арой". Вчера неизвестные облили его зеленкой и забросили в помойку.

Впоследствии на это отреагировала сама Михайлова. Она отметила, что политику "к лицу" зеленка. Также девушка погибшего героя выразила благодарность украинскому народу за то, что до сих пор есть много неравнодушных и принципиальных граждан.

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