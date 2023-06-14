Он негативно высказался об инциденте и "задел" девушку погибшего героя / скриншоты

Продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал недавний инцидент с экс-нардепом Черновилом, которого облили зеленкой и бросили в помойку. Это произошло из-за того, что политик оскорбил руководительницу медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алину Михайлову.

Людей, которые это сделали, Кондратюк назвал "титушками Да Винчи". Он негативно высказался об инциденте и "задел" девушку погибшего героя. 

"Есть "Волки Да Винчи" - доблестное героическое подразделение защитников отечества, созданное героем Украины, великим воином Дмитрием Коцюбайло. А есть "титушки вдовы Да Винчи" - бесчестная стая трусов на службе депутата Киевсовета, - писал Кондратюк в Twitter.

Кондратюк оскандалился заявлением о девушке погибшего героя / скриншот

Пост Кондратюка вызвал в сети большие споры. Впрочем, впоследствии продюсер его удалил. Он объяснил, что решил это сделать, потому что "мог случайно обидеть" кого-то из воинов "Волков Да Винчи".

Кондратюк удалил скандальное заявление и объяснил свое решение / скриншот

В комментариях, которые сохранились в Twitter, Кондратюк пытался объяснить свой скандальный пост. Он писал, что против "титушек", а также заявлял, что Михайловой "понравилась месть" экс-депутату. 

Кондратюк о Михайловой / скриншот

Черновила облили зеленкой - с чего все началось

Недавно экс-депутат Тарас Черновол назвал девушку погибшего Да Винчи "подолигархической ш*арой". Вчера неизвестные облили его зеленкой и забросили в помойку

Впоследствии на это отреагировала сама Михайлова. Она отметила, что политику "к лицу" зеленка. Также девушка погибшего героя выразила благодарность украинскому народу за то, что до сих пор есть много неравнодушных и принципиальных граждан.

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