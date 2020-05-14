"Жесть, чуть не стошнило": сбежавшая в РФ Алина Гросу напугала своими "суперспособностями" (видео)
Сбежавшая в Россию украинская певица и актриса Алина Гросу напугала поклонников своими «суперспособностями».
Видео, на котором певица показывает свои гибкие суставы, она опубликовала в Instagram.
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«Подумала, что этого вы точно обо мне не знаете, у меня очень гибкие суставы. И они гнутся в разные стороны)) Я до сих пор сажусь на шпагаты, хотя гимнастикой с трех лет не занимаюсь)) А что необычного (но бесполезного) умеете делать вы?» - подписала видео Алина Гросу.
В ответ поклонники Гросу попросили ее больше не делиться такими жуткими видео.
«Жесть, чуть не стошнило», «Это, наверное, круто, но я не могу смотреть, как люди сгибают пальцы, руки», «Попробовала так согнуть руку, захрустела... Разбудила дочку», «Жесть. Так больше не пугай», «Блин, палец жалко. Не больно???», «Офигеть. Мне прям больновато стало», - комментировали они.
Как сообщал УНИАН, сбежавшая в Россию украинская певица и актриса Алина Гросу удивила поклонников новой фотографией, на которой она «похожа на Сергея Зверева».