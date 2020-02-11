"На Сергея Зверева похожа": сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)

Пользователи сети жестко «проехались» по образу Алины Гросу.

Сбежавшая в Россию украинская певица и актриса Алина Гросу удивила поклонников новой фотографией, на которой она «похожа на Сергея Зверева».

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У себя в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует улице австрийской Вены.

«Холодно, но душевно. Здравствуй, Вена! И доброй ночи, мои дорогие друзья. Мы объелись сосисок и счастливы. А вы были в Австрии?) Что любите из местной кухни?) может какие места посоветуете?)))» - подписала она новое фото.

Пользователи сети жестко «проехались» по образу Алины Гросу, отметив, что у нее слишком много косметики.

«На Сергея Зверева похожа», «Бляха, как пластмассовая», «Мумия», «Алина, это честно вы», «Сколько грима».

Как сообщал УНИАН, сбежавшая в Россию украинская певица и актриса Алина Гросу позировала в откровенном наряде на одной из вечеринок в Москве.