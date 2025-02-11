Артистка рассказала, как чувствует себя.

Популярная украинская певица Алина Гросу, которая в начале года вернулась в Украину из США со своим мужем-россиянином, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Недавно артистка в своем Instagram показала фото из больничной палаты. Она отметила, что чувствует себя плохо, поэтому срочно обратилась к врачам. По словам Гросу, это совпало с подготовкой выхода ее нового альбома.

"Пока готовится выход альбома, попала в больницу. Ненавижу такое", - написала Алина, но не отметила, что именно у нее болит.

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Позже певица написала, что надеется на лучшее и совсем скоро планирует вернуться к привычному рабочему режиму. Алина опубликовала еще одно фото с надписью "все будет ок".

Напомним, недавно звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук рассказал о проблемах со здоровьем. Оказалось, что долгое время мужчина не выходил на связь с подписчиками из-за того, что в конце января у него было кровоизлияние в мозг. Тогда юмориста срочно госпитализировали и сделали операцию, поэтому сейчас он проходит реабилитацию.

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