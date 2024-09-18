Украинцы могут выбрать фаворита среди 200 блогеров.

Украинское издание "Фокус" составило рейтинг украинских блогеров за 2024 год. В список вошло 200 инфлюенсеров. Пользователи путем голосования до 14 октября должны выбрать топ-5 лучших звезд сети. Однако есть нюанс. Среди известных в сети украинцев, прилагающих усилия к будущей победе Украины, оказались предатели, беглецы и скандалисты.

В частности, среди достойных быть лучшими в списке можно увидеть предательницу Украины Софию Стужук, скандальных блогерш Анну Алхим и Татьяну Коряк, а также Александра Волошина, сбежавшего за границу.

"За три неполных года ландшафт блогосферы в Украине изменился: блогеры-миллионники переключились с популяризации собственной жизни и бизнеса на помощь ВСУ, некоторые выехали за границу и помогают оттуда донатами, а кто-то решил взять в руки оружие и показывать своей аудитории личный пример", - говорится в издании "Фокус".

Видео дня

Анна Алхим сейчас занимает 28 место в рейтинге. Женщина неоднократно становилась звездой скандалов. Она принципиально не хочет переходить на украинский и продолжает в публичном пространстве разговаривать на русском. Кроме этого, блогерша продолжает слушать российскую музыку и российское кино. В частности, на корпоративе Алхим спела песню предательницы Асти. Тогда ее накрыла волна хейта, однако она заявила, что будет и в дальнейшем слушать российских исполнителей.

Александр Волошин также попал в рейтинг. Он находится на 7 месте. В августе этого года блогер признался, что уехал из Украины. После побега он записал скандальное видео "Кто предатель?" и назвал "виновных" в своем бегстве. В нем он заявил, что сбежал якобы из-за системы, которая царит в Украине и пока она не изменится, то не вернется на родину. Сейчас звезда сети находится в Испании.

Еще одна предательница в списке - София Стужук. Блогерша еще в начале полномасштабного вторжения выехала за границу. Украинка до сих пор молчит о войне на родине. Более того, она даже оправдывала преступления России в Украине. Стоит указать, что сейчас в Украине учетная запись Стужук недоступна для просмотра. Пока что предательница занимает 157 место.

Корячка, она же Татьяна Коряк, известна скандальными высказываниями о войне. Блогерша, находящаяся на 69 месте, в прошлом году выдала циничное заявление об украинских защитниках. Она назвала военных ВСУ "мясом", а украинскую власть обвинила в "геноциде народа".

Напомним, ранее блогерша Алхим попала в очередной скандал из-за языка. Она эмоционально высказала свою позицию в сети.

Вас также могут заинтересовать новости: