Ее подозревают в нарушении закона.

Скандальная инфлюенсер София Стужук, которая сейчас с мужем и детьми живет в Латвии, нарушила местный закон. Она вместо того, чтобы утилизировать мусор, решила вывезти его в лес.

Как сообщают СМИ, неподалеку от ее дома возле леса нашли свалку. Большое количество пакетов с отходами обнаружил лесничий. Он исследовал содержимое и нашел там данные об Антоне и Софии Левандских, а также адрес пары.

"Женщина сказала, что отходы вывезут, и я ей доверился. Пришел на следующий день, отходы были, даже через день ничего не изменилось. В этом случае мне очень повезло, что данные владельцев также были среди отходов", - рассказал лесничий.

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Как известно, в Европе такие действия считают неправомерными. Вывоз мусора в неположенных местах в Латвии запрещен. На блогера и ее мужа могут заявить в полицию, ведь среди кучи мусора обнаружили именно их данные.

Напомним, София Стужук с начала полномасштабного вторжения молчит о войне в Украине и преступлениях оккупантов. Более того, она еще и находит им оправдание, мол, украинцы сами виноваты. Блогерша не планирует возвращаться в Украину.

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