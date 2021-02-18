Российский актер Алексей Панин в интервью YouTube-каналу Super рассказал о своих сексуальных предпочтениях.
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По словам Панина, он свингер, и никогда этого не скрывал. Также он добавил, что любит заниматься групповым сексом.
"Я, извините, трахаюсь, я извращенец, я хороший папа. И одно другому не мешает. Я просто живу", - сказал актер.
Панин рассказал, что недавно у него был секс со своей новой женой Евой и еще одной парой. Хотя в своем Instagram он опубликовал фото только с двумя девушками. Ведущая шоу спросила: "Откуда взялся парень?"
"Извини, ты хочешь, чтобы я выложил в Instagram фотографию с членом во рту?", - ответил Панин.
Также он добавил, что в России считают секс постыдным. При этом в этой стране есть много извращенцев.
"Мы извращенцы, нам это нравится. В чем проблема? Ты не дрочишь?" - обратился Панин к ведущей.
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