Юрий Мешков снялся в новом клипе группы KAZKA.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая пригласила сняться в своем клипе партнера по шоу "Танцы со звездами" Юрия Мешкова.

И хоть самого клипа в сети еще нет, зато можно посмотреть на несколько кадров со съемок. На одном из инста-видео Саша показала Юрия, который почти в 5 утра пытается распутать провод. Певица лаконично подписала кадр: "Юра уже злой".

Отметим, еще на шоу "Танцы со звездами" и Саша, и Юрий признавались в своих романтических чувствах. Мешков неоднократно говорил, что Саша ему очень нравится. Но тогда у Зарицкой был молодой человек, с которым, по ее словам, она была счастлива. Вот только ее парень не выдержал отношений на расстоянии и нагрузки Саши. Поэтому они расстались.

Напомним, ранее похудевшую Александру Зарицкую раскритиковали за танец в мини-платье.

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Автор: Диана Могилевич