Супруг балерины Кати Кухар станцевал на пилоне
18:22, 02 июля 2020Звезды
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Александр Стоянов снялся в программе "Кто сверху".
Кухар и Стоянов / фото УНИАН
Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов станцевал на пилоне во время съемок программы "Кто сверху".
Известная прима-балерина и по совместительству супруга Стоянова Екатерина Кухар опубликовала в Instagram-истории бэкстейдж со съемок программы. На некоторые кадры попал и сам премьер.
Стоянов станцевал / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее Кухар рассказала о Даниэле Салеме.
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