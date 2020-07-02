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Супруг балерины Кати Кухар станцевал на пилоне

18:22, 02 июля 2020
Звезды
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Кухар и Стоянов / фото УНИАН

Известная прима-балерина и по совместительству супруга Стоянова Екатерина Кухар опубликовала в Instagram-истории бэкстейдж со съемок программы. На некоторые кадры попал и сам премьер. 

Стоянов станцевал / Скриншот Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее Кухар рассказала о Даниэле Салеме.

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