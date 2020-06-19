"Аполлон": балерина Екатерина Кухар рассказала о Даниэле Салеме

Балерина назвала Салема Аполлоном.

Известная балерина Екатерина Кухар назвала ресторатора, ведущего, участница шоу "Танцы со звездами" Даниэля Салема Аполлоном и греческим Богом.

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В Instagram звезда опубликовала видео, в котором ответила на вопрос своих подписчиков. Те просили рассказать о Даниэле. Екатерина отметила, что новоиспеченный танцор очень тонкий и глубокий человек.

"Он не только Аполлон и не только красивый греческий Бог, но и очень тонкий и глубокий человек, которого я люблю и уважаю. Сегодня я в Одессе и, надеюсь, встречусь с ним", - сказала Кухар.

Как сообщал УНИАН, Екатерина Кухар стала судьей международного конкурса "Танцолимп" в Берлине.

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