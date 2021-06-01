Эллерт уже подумывает о дате свадьбы.

Победитель проекта "Холостячка", комик Александр Эллерт написал пост в Instagram, в котором намекнул на свадьбу с актрисой Ксенией Мишиной.

"В следующем году вести не буду (свадьбы, - УНИАН), буду с Ксю ходить и выбирать. Да, кстати, вопрос "Когда свадьба?" я слышал чаще, чем сомелье "А можно мне беленького ещё?" Что ж! Давайте посмотрим даты на 2022… какие там интересные… что астрологи говорят", - написал Александр.

Отметим, что на пост-шоу проекта "Холостяк. Жизнь после проекта" Ксения выразила надежду на то, что ее возлюбленный в следующем году сделает ей предложение руки и сердца.

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Автор: Диана Могилевич