Победитель романтического шоу "Холостячка" Александр Эллерт высказался в инста-сториз о "беременности" Ксении Мишиной.
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Отметим, что на днях Эллерт опубликовал в сториз фотографию, где Ксения надула живот, а он ее туда поцеловал. Шоумен тогда написал, что на пост-шоу проекта они забыли рассказать о "беременности".
Сейчас же Эллерт выложил новую историю. Он сказал, что влюбленные всего лишь пошутили, а эта новость набрала обороты.
"Стоп, стоп, хватит! Извините, извините, но это просто неудачная шутка, просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше и буду ли я ее любить с таким животом. Ну конечно же буду!", – сказал Эллерт.
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