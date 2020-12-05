Правоохранители разыскивают возможных сообщников умышленного убийства.

Украинского музыканта Александра Деревянко, который исчез еще 22 ноября, ночью, 5 декабря, нашли убитым. Правоохранители уже арестовали двух предполагаемых причастных к преступлению.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Как установили следователи, 22 ноября двое мужчин с целью завладения деньгами, квартирами и другими материальными ценностями напали на 65-летнего киевлянина в его доме, когда тот давал уроки музыки. Злоумышленники избили мужчину, а затем задушили.

После совершения преступления нападавшие забрали документы на квартиру. Тело обмотали полиэтиленовыми пакетами, одеялом и картоном и вывезли его в гаражи под Киевом. Там преступники намеревались спрятать погибшего, залив его бетоном.

Задержанным объявили о подозрении по пункту 6 и 12 части 2 статьи 115 УКУ. Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Прокуратура просит суд избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей. Полиция устанавливает возможных сообщников.

Исчезновение Александра Деревянко: что известно

2 декабря ряд СМИ рассказали об исчезновении Александра Деревянко. Как оказалось, музыкант исчез еще 22 ноября в Киеве. Свидетели уверяли, что видели мужчину накануне в больнице с разбитой губой.

Из больницы, где медики констатировали у Деревянко подозрение на черепно-мозговую травму, он ушел в неизвестном направлении.

В квартире правоохранители нашли записку, в которой мужчина якобы указал, что уехал в командировку. Однако коллеги музыканта этому не поверили, ведь тот уже 10 лет работает дома.

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Автор: Яна Ставская