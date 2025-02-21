Актер также рассказал, что помогло ему улучшить самочувствие.

Известный американский актер Алек Болдуин признался, что имеет проблемы с психическим здоровьем. Об этом пишет издание Page Six.

По словам звезды кино, это произошло с ним после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где погибла украинский оператор Галина Гатчинс от выстрела актера заряженным оружием. После этого мужчина долго не мог прийти в себя и ему диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

"Все, кто близок к Алеку, видели, как ухудшается его психическое состояние. Ему диагностировали ПТСР. В самые сложные моменты он говорил: "Если несчастный случай должен был произойти именно сегодня, почему я все еще здесь? Почему это не мог быть я?" - рассказала жена актера.

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Однако справиться с таким состоянием Болдуину помогла семья. Об этом сам мужчина вспоминает так:

"Честно говоря, от всего сердца, я не знаю, где бы я был, если бы не жена и не дети. Я бы никогда не справился с этим. Иногда я говорю: "Почему у нас семеро детей?" И я понял, что для того, чтобы помочь мне пройти через все это".

К слову, Алек Болдуин вместе с женой Хилари воспитывают 7 детей: дочерей Кармен, Лусию и Иларию, а также сыновей Рафаэля, Леонардо, Ромео и Эдуардо.

Что известно об убийстве Галины Гатчинс

Убийство Галины произошло во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года. Известно, что Алек репетировал сцену с оружием, но не знал, что оно заряжено. Когда мужчина выстрелил, то попал в украинку. Из-за ранения в грудь Хатчинс умерла на месте.

После этого началось судебное дело, расследование которого затянулось на несколько лет. Актера держали в списке главных виновников трагедии. Он получил обвинения по двум пунктам: "неосторожное применение огнестрельного оружия" и "действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других". Однако в июле прошлого года суд вынес окончательный приговор и снял с него все обвинения по этому делу.

Напомним, ранее актер Алек Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с украинским оператором.

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