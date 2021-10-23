Церемония состоялась в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико. Именно там произошла ужасная трагедия.

Голливудский актер Алек Болдуин, который случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс, пришел на закрытую церемонию прощания с погибшей.

Об этом пишет газета New York Post. По данным издания, церемония прошла в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико. Именно там произошла трагедия.

"Болдуин присутствовал в пятницу вечером на закрытой церемонии прощания с 42-летним кинооператором", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБолдуин не знал о боевых патронах в оружии: СМИ узнали подробности гибели украинки на съемках

Открытое прощание с Галиной Хатчинс должно состояться сегодня, 23 октября, передает ТСН.

Актер Алек Болдуин застрелил на съемках человека: что известно

22 октября стало известно, что Болдуин случайно ранил на съемках двух человек, один из которых скончался. Управление шерифа сообщило, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Она была доставлена ​​по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась. Как сообщается, съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие.

Вскоре стали известны подробности о погибшей. Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которая пострадала на съемках фильма "Раст", окончила КНУ и долгое время снимала документалки. После этого место происшествия показали с высоты на видео.

Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско уже отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.

Автор: Ирина Погорелая