Девушка сделала себе стрижку в стиле 90-х.

Актриса и ведущая Стася Ровинская в своем Instagram-блоге похвасталась новой прической. Как уточнила сама девушка, это стрижка в стиле девяностых.

Чтобы продемонстрировать подписчикам перемены в своем имидже, Стася записала короткий ролик, а также выложила серию фотографий.

Фанаты оценили новый образ дочери Снежаны Егоровой и оставили ей множество приятных комментариев.

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"Красивенная девочка", "Стася, вы очень хороший человек! А красавица – глаз не оторвать", "Вы как звезда из американского кино", "Красивая! Прическа супер! Эффектная девушка", - написали поклонники.

Позиция Стаси Ровинской о войне в Украине

Путинистка Снежана Егорова давно была известна своей пророссийской риторикой, и после полномасштабного вторжения ее не изменила. А вот ее дочь Стася Ровинская после событий 24 февраля уехала с мужем и детьми в Америку, но родную страну продолжала и продолжает поддерживать удаленно.

Ровинская прекратила общаться с матерью и заявила публике, что Егорова боится тотального игнора. Именно поэтому призвала всех игнорировать путинистку.

"После всего, что случилось, что мы сегодня увидели... Прочитала, что написала сами знаете кто. Разблокировала и позвонила. Вывод... Это больше не человек, ничего человеческого у нее больше нет", – написала Стася Ровинская у себя в блоге в апреле.

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